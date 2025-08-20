ARVAMUS | Maamaksu otsused – mõistlikkus, võimalused ja kaudne mõju

Vallavolikogus on menetluses eelnõu “Maamaksumäärade, maamaksu tõusu piirmäära ja maamaksuvabastuse ulatuse ja korra kehtestamine ning maa maksustamisega seotud ülesannete delegeerimine”. Mida selles plaanitakse ja mida valitud lahendus maaomanikele tähendab?