ARVAMUS | Lammutamine lammutamise pärast on poolik lahendus

Lammutamine ja ehitamine on alati seotud emotsioonidega nagu hiljuti Kärdlas Vabaduse tänav 4 asuva maja lammutamise puhul taas näha sai. Lammutamisega seoses hakatakse meenutama olnut ja vaatama tulevikku. Arhitektuur on üks kunstivaldkond, mille mõjuväljas me kõik oleme ja ennast positsioneerime.