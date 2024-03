ARVAMUS | Kärdla asumiseltsi mõte saab teoks

Kui hakkasin oma tuttavatelt küsima, kas Kärdlas võiks olla selts, mis ühendaks siinses kogukonnas elavaid inimesi, selgus, et sarnast ideed on varemgi arutatud. Selgus ka, et linna eri piirkondades on mõned naabrid või sõpruskonnad ajuti väga tihedalt läbi käinud. Asjaosalised mäletavad ühtekuuluvustunnet, mis neid sidus toona ja mis ulatub tänasessegi päeva. Näiteks Valli tänava merepoolses otsas hooldati koos rannaala ja peeti pidusid, keegi parandas naabrite katkiläinud masinaid, keegi vaatas vajaduse korral laste järele. Jaburate küla parki on ümbruskonna rahvas korras hoidnud ja niitnud alates linnaosa väljaehitamisest umbes 50 aastat tagasi.