Ah jaa, omaenese aru ja tehisaru kõrval ei saa unustada veel üht olulist aru – ajuteadlast ja tehisaru uurijat Jaan Aru. “Ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida,” ütles ta sügisel ETV saates “Plekktrumm”.
ARVAMUS
ARVAMUS | AI-dake, tehisaru võtab üle?!
Seda lugu alustan ühe eriti piinliku ülestunnistusega: ma ei ole kunagi ChatGPT-d kasutanud. Kas ma olen ajast maha jäänud? Ilmselt küll. Kas tehisaru võiks mu elu siin-seal lihtsamaks muuta? Pole kahtlustki. Aga, vot, siin ma olen ja toksin neid ridu täitsa oma aruga.
