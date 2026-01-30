Seda lugu alustan ühe eriti piinliku ülestunnistusega: ma ei ole kunagi ChatGPT-d kasutanud. Kas ma olen ajast maha jäänud? Ilmselt küll. Kas tehisaru võiks mu elu siin-seal lihtsamaks muuta? Pole kahtlustki. Aga, vot, siin ma olen ja toksin neid ridu täitsa oma aruga.