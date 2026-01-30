Jälgi meid
ARVAMUS

ARVAMUS | AI-dake, tehisaru võtab üle?!

Seda lugu alustan ühe eriti piinliku ülestunnistusega: ma ei ole kunagi ChatGPT-d kasutanud. Kas ma olen ajast maha jäänud? Ilmselt küll. Kas tehisaru võiks mu elu siin-seal lihtsamaks muuta? Pole kahtlustki. Aga, vot, siin ma olen ja toksin neid ridu täitsa oma aruga.
Helen Mihelson on hiidlasest ajakirjanik. | Foto: Erakogu

Ah jaa, omaenese aru ja tehisaru kõrval ei saa unustada veel üht olulist aru – ajuteadlast ja tehisaru uurijat Jaan Aru. “Ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida,” ütles ta sügisel ETV saates “Plekktrumm”.

