ARVAB MARGUS SOONLEPAST | Kuusel peavad küünlad särama

Ma olen mõelnud, et mida minu jaoks jõulud tähendavad ja olen jõudnud järeldusele, et inimesel on vaja elus mingeid teatud vaheetappe. Sest kõik kolmsada kuuskümmend viis päeva ei saa ühtemoodi tegus olla ja muretseda ja tööd teha. Sa pead saama hinge tõmmata ja öelda endale, et näed – jõudsingi ära oodata. Ja peamine on lähedastega, perega koos olla.