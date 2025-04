ALUSHARIDUS | Meie kiisul kriimud silmad

Hiiumaa lasteaiakohtade vajadusest on räägitud aastaid. Kuigi Hiiumaa valla eelarvestrateegias on Kärdla uue lasteaia ehitamiseks ette nähtud 6,4 miljonit eurot ja lasteaed peaks valmima 2027. aastal, on valimisteaasta kevadel taas takerdutud vaidlustesse, kas korraldada suurejooneline arhitektuurikonkurss või alustada ehitusega, sest sobivaid lasteaedade projekte, mida kasutada, on Eestis piisavalt.