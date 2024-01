Reedel (19.01) liigub hääbuv madalrõhkkond Lõuna-Soome kohalt edasi Venemaale. Nii öösel kui päeval on kohatisi lumehooge.

Tuul pöördub öösel läänekaarde, päeva peale alates saartest juba põhjakaarde. Madalrõhkkond on aga rahumeelne ning tuul püsib üsna nõrk.

Õhutemperatuur on päeval -5…-10°C.

Laupäeval (20.01) on vahetult Eesti idapiiri taga väheaktiivne madalrõhkkond. Laussadu ei paista, aga lumehoogude tõenäosus on suurem Ida-Eestis.

Tuul puhub ööpäevaringselt põhjakaarest ning on pigem nõrk.