AHTO ILMAJUTUD | Sügis hakkab võimust võtma

Eesootava nädala-aja ilm tõotab tulla muutlik – näeme nii päikest, äikest kui ka jahedamat ja soojemat ilma. Mudelarvutustesse on hakanud tekkima erimeelsused juba lähema paari päeva ennustustes – kevadisel ja sügisesel ajal on see tihtipeale nii.