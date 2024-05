AHTO ILMAJUTUD | Soojalaine kerib vaikselt tuure üles

Kätte on jõudmas selle aasta esimene sooja-kuumalaine. Õhutemperatuur tõuseb päev-päevalt ja on tõenäoline, et uuel nädalal saab ületatud 30°C piir.

Reedel (24.05) ilmapildis suurt muutust ei tule. Oleme Venemaal paikneva kõrgrõhkkonna servas. Ilm on nii öösel kui päeval sajuta ja päikeseline, õhtul jõuab lõunakaarest siiski pisike ports niiskust ja eeskätt Lääne-Eestis on pealelõunal hoovihma ja äikese võimalus. Tuul pöördub lõunakaarde ja rahuneb. Päeval on soojakraade 20…26°C, vahetult mere ääres pisut vähem.