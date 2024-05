AHTO ILMAJUTUD | Öökülm ei oleks üllatus

Ka sel nädalal näib ilmategijaks olevat kõrgrõhkkond. Õhumass on aga vahetunud jahedama vastu ning nii tuleb rannikust eemal arvestada ka öökülmadega. Sademeid on oodata nädala teises pooles.

Teisipäeval (07.05) jääme Läänemere lõunaosas paikneva kõrgrõhkkonna vahetusse lähedusse. Ilm on sajuta, laialdaselt päikesepaisteline ja nõrga tuulega. Päeval on õhusooja +4…+8°C. Kolmapäeval (08.05) tugevneb Soome-Rootsi kohal uus kõrgrõhkkond. Tuul on vaikne ja laialdaselt on ka taevas jätkuvalt selge. Õhumass kõrgrõhkkonnas on külm ning õhutemperatuur on öösel +1…+5°C, maapinnal teeb veidi öökülma. Päeval on sooja +4…+7°C.