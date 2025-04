AEROOBIKATREENER | Lia Rosenberg: Elu ei tohi olla vaid töö ja pere

Lia Rosenbergi jaoks pole treeneriamet töö, vaid hobi. “Võibolla just seepärast, kuidas see kõik algas. Hiiumaale kolides tundsin esimese asjana puudust just sellest, et midagi peab elus peale pere ja töö veel olema,“ räägib Lia. Kuna Tallinnas elades käis ta palju trennis, oli see Lia jaoks elu loomulik osa.