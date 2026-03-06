25 AASTAT TAGASI | Sajad luiged leidsid lahtise vee

Sadam number 1 on Sõru
Veel lugemist:
PILTUUDIS
Tormi Konsumis avati reedel uus lillepood Kanarbik.
ARVAMUS
Hullunud maailma vägivaldsed sündmused on meile kätte näidanud ühe suure konkurentsieelise, mille olemasolu hiidlased isegi aegajalt kipuvad unustama. See on kogukondlik toimetulekumudel keerulistes oludes,...
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsuse korraldatud konkursi tulemusel hakkab Kõpu tuletorni opereerima ettevõte OÜ Mummi&A, kes peab Luidjal ka tuntud söögikohta Meite Möte.
AJALUGU
Tänavu suvel lõpetavad Hiiumaa Ametikoolis viimased aianduserialade õpilased. On tulnud aeg jätta hüvasti Kooliaiaga – Lossiaiaga – Kirsiaiaga.