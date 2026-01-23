25 AASTAT TAGASI | Kodus vangis

Kõik klassid keskkooli hoonesse
Veel lugemist:
UUDISED
Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd, laevu asendab parvlaev Regula.
KULTUUR
Hiiumaa muuseumi uue maalinäitusega tähistati emeriitprofessor Ants Viidalepa 105. sünniaastapäeva.
SPORT
Hiiumaa saalihokiklubid alustasid uut aastat edukalt nii Rapla liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel.
UUDISED
Eesti Startup Auhindade galal pälvis mitu tunnustust identiteedituvastuse ettevõte Veriff, mille asutaja ja tegevjuht on Hiiumaalt Emmastest pärit ettevõtja Kaarel Kotkas. Kaarel Kotkas nimetati...