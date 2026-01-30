25 AASTAT TAGASI | Alaealised lollitasid õhupüssiga

Lasteraamatukogu kolitakse
Keeruliste jääolude ja kriitiliselt madala veetaseme tõttu on tühistatud parvlaeva Regula väljumised Hiiumaa liinil reedel kell 19 Heltermaalt ja kell 20.30 Rohukülast. Nendele reisidele...
Jääolude ja madala merevee taseme tõttu Rohuküla-Heltermaa liinil võib ülesõidu aeg olla tavapärasest pikem ning madala meretaseme tõttu hakatakse piirama laevale laaditavate suurte ja...
Vabariigi Presidendi otsusega pälvivad riikliku Valgetähe V klassi teenetemärgi legendaarne purjetamistreener Ott Epner ning Kotkaristi V klassi teenetemärgi hinnatud ja suurte kogemustega politseiuurija Kalli...
Pressinõukogu arutas Sirley Tederi kaebust Hiiu Lehes 20. novembril 2025 ilmunud artikli „Sõnajala tööstusala teetüli“ peale ja otsustas, et Hiiu Leht rikkus head ajakirjandustava.