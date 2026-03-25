VARJEND TEKITAB ERIARVAMUSI | Lasteaia kavandamisel kahtlustatakse JOKK-lahendust

Nimelt hakkab 1. juulist kehtima Hädaolukorra seaduse muudatus, mille järgi tuleks Kärdlasse rajatavasse lasteaeda rajada varjend. Kui aga vallavalitsus jõuab ehitusloa taotleda enne seda kuupäeva, pole varjendi ehitamise kohustust ning piisab ka varjumiskohast.