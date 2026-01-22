VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 22. jaanuaril

Päevakorras on:
1. PPA ettekanne 2025. aasta tegevusest Hiiu Maakonnas
Ettekandja: Moonika Raudsepp, Kärdla politseijaoskonna juht
2. Päästeameti ettekanne 2025. aasta tegevusest
Ettekandja: Hannes Aasma, Lääne päästekeskus Hiiumaa-Läänemaa päästepiirkond
3. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
4. Hiiumaa valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2035 (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut, OÜ Cumulus Consulting konsultant, juhatuse liige Mihkel Laan
5. Hiiumaa valla sadamate arengukava 2035+ (I lugemine)
Ettekandja: arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk
6. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine (Rehe kinnisasi ja Saarnaki välibaas)
Ettekandja: arendusosakonna juhataja Liili Eller
7. Peremehetu ehitise hõivamine ja vallavara tasuta võõrandamine otsustuskorras (Mäe plats kinnistul asuvad maakaabelliinid)
Ettekandja: abivallavanem Omar Jõpiselg
8. Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 määruse nr 61 „Hiiumaa valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, jäätmespetsialist Kadri Pihlamägi
9. Hiiumaa Vallavolikogu 24.01.2019 määruse nr 48 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas” muutmine (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, keskkonnaspetsialist Katrin Post
10. Hiiumaa Vallavolikogu töökord (I lugemine)
Ettekandja: vallavolikogu esimees Anu Pielberg
11. Muud küsimused