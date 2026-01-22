Jälgi meid
UUDISED

VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 22. jaanuaril

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 22. jaanuaril 2026 kell 15:00 Kärdla vallamaja volikogu saalis.
Avatar photo

Päevakorras on:

1. PPA ettekanne 2025. aasta tegevusest Hiiu Maakonnas
Ettekandja: Moonika Raudsepp, Kärdla politseijaoskonna juht

2. Päästeameti ettekanne 2025. aasta tegevusest
Ettekandja: Hannes Aasma, Lääne päästekeskus Hiiumaa-Läänemaa päästepiirkond

3. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

4. Hiiumaa valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2035 (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut, OÜ Cumulus Consulting konsultant, juhatuse liige Mihkel Laan

5. Hiiumaa valla sadamate arengukava 2035+ (I lugemine)
Ettekandja: arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk

6. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine (Rehe kinnisasi ja Saarnaki välibaas)
Ettekandja: arendusosakonna juhataja Liili Eller

7. Peremehetu ehitise hõivamine ja vallavara tasuta võõrandamine otsustuskorras (Mäe plats kinnistul asuvad maakaabelliinid)
Ettekandja: abivallavanem Omar Jõpiselg

8. Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 määruse nr 61 „Hiiumaa valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, jäätmespetsialist Kadri Pihlamägi

9. Hiiumaa Vallavolikogu 24.01.2019 määruse nr 48 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas” muutmine (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, keskkonnaspetsialist Katrin Post

10. Hiiumaa Vallavolikogu töökord (I lugemine)
Ettekandja: vallavolikogu esimees Anu Pielberg

11. Muud küsimused

