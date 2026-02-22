ULGUHIIDLANE | Isemoodi isehakanud hiidlane Kadri

Nii kaua, kui ta ennast mäletab, on tal kogu aeg olnud tunne ja vajadus Hiiumaal olla. Kadri sõnul ei ole ta saarelt ära tulnud ega sinna läinud, vaid kogu elu on möödunud pendeldades. Kadri toonitab, et ta on ikka selline teistmoodi hiidlane.