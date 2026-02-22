ULGUHIIDLANE | Isemoodi isehakanud hiidlane Kadri

Nii kaua, kui ta ennast mäletab, on tal kogu aeg olnud tunne ja vajadus Hiiumaal olla. Kadri sõnul ei ole ta saarelt ära tulnud ega sinna läinud, vaid kogu elu on möödunud pendeldades. Kadri toonitab, et ta on ikka selline teistmoodi hiidlane.
Veel lugemist:
TEEMA
Pühalepas teatakse nüüd, et kui Itaalias on keegi saanud nimeks Alice, ei hääldata seda mitte Älis, vaid Alitše. Ja et ketšupit ei tasu itaallastele...
ELU
Eesti iseseisvuspäeva valguses meenutasid Hellamaa Perekeskusesse kokku tulnud eakad Eha Kivi, Tiiu Vannas, Milvi Lüll, Evi Paeorg ja Pühalepa osavallakogu esimees Andres Onemar lugusid...
GALERIID
Hiiumaa Gümnaasium pühendas oma loodud etenduse "Minu inimesed“ Eesti Vabariigi 108. aastapäevale.
UUDISED
Kutseline kalur Marko Mänd on tänu külmale talvele tekkinud võimalusele võtnud enda südameasjaks mandri ja Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.