Jälgi meid
HLREIS

ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Isemoodi isehakanud hiidlane Kadri

Kadri Tasa ütleb alati rind kummis, et on Hiiumaalt. Eriti tähtis on seda tema sõnul teatada suure uhkusega teistes tugeva identiteediga kohtades, näiteks Saaremaal ja Setumaal.
Avatar photo
Kadri Saue valla tänusündmusel. | Foto: Diana Unt

Nii kaua, kui ta ennast mäletab, on tal kogu aeg olnud tunne ja vajadus Hiiumaal olla. Kadri sõnul ei ole ta saarelt ära tulnud ega sinna läinud, vaid kogu elu on möödunud pendeldades. Kadri toonitab, et ta on ikka selline teistmoodi hiidlane.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TEEMA

ELAMUSTE OTSINGUL | Itaallanna vabatahtlik poolaasta Hiiumaal algas teravate elamustega

Pühalepas teatakse nüüd, et kui Itaalias on keegi saanud nimeks Alice, ei hääldata seda mitte Älis, vaid Alitše. Ja et ketšupit ei tasu itaallastele...

18 tundi ago

ELU

EAKATE TARKUS | Hinges on ikkagi see tunne, et on ikka tähtis päev küll

Eesti iseseisvuspäeva valguses meenutasid Hellamaa Perekeskusesse kokku tulnud eakad Eha Kivi, Tiiu Vannas, Milvi Lüll, Evi Paeorg ja Pühalepa osavallakogu esimees Andres Onemar lugusid...

18 tundi ago

GALERIID

GALERII | HIIGlased kinkisid Eestile sünnipäevaks etenduse

Hiiumaa Gümnaasium pühendas oma loodud etenduse "Minu inimesed“ Eesti Vabariigi 108. aastapäevale.

1 päev ago

UUDISED

SÜDAMEASI | Jäätee mandrile valmis hobikorras

Kutseline kalur Marko Mänd on tänu külmale talvele tekkinud võimalusele võtnud enda südameasjaks mandri ja Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.

3 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×