Lihtsalt öelduna on üldplaneering seadusandja poolt vallale pandud kohustus mõelda Hiiumaale kui tervikule, luua meie jaoks võimalikult hea elukeskkond, kus on tagatud hiidlastele hea elukvaliteet ja heas seisundis looduskeskkond, kus on selged ja õiglased reeglid oma elu korraldamiseks, kus on tasakaalus avalik huvi ja erahuvi.