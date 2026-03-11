TUNNUSTUS | Tiit Reisid ja Hiiumaa Pruulikoja Resto pärjati parimateks väikeettevõteteks

Tiit-Reisid OÜ, kes pälvis tunnustuse aasta parima pereettevõtte kategoorias, rõhutas, et auhind on neile erilise tähendusega. Ettevõte postitas oma Facebooki kontole, et Tiit-Reisid on pereettevõte, kus kogemus, ettevõtlikkus ja armastus reisimise vastu on kandunud põlvest põlve. ning tänas oma töötajaid, kliente, partnereid ja sõpru, kelle usaldus on aidanud igapäevaselt reisielamusi luua. „Me jätkame sama hooga – korraldame reise, viime inimesi avastama ja hoiame Hiiumaa ning Eesti reisielu liikumas,“ kirjutas ettevõte.