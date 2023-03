Tormis murdunud puu lõhkus sillapiirde

Reede öösel vastu laupäeva murdus Kärdlas Sadama tänava silla – Suurtrummi – ühele käsipuule sanglepp. Puu koristati ära, aga sillapiirdest jäid järgi vaid jupid, purunesid ka piirde tugipostid. Silla­piirete kõrval seisab kuivanud ladvaga või lausa ladvata lepapuid veelgi. „Kuivanud ja mädasid puid on meil üle Kärdla, kahjuks kõiki me maha võtta ei jõua,“ nentis Kärdla osavalla haldusjuht Marko Ranna.

Mullu septembris suleti keelu­siltidega üle Nuutri jõe viiva Suurtrummi jalakäijate sild, kuna transpordiamet tunnistas selle ohtlikuks. Pärimisele, millal ükskord on kavas silda remontima hakata, vastas Marko Ranna, et Kärdla osaleb Suurtrummi renoveerimise toetuse­taotlusega Keskkonnainvesteeringute keskuse üleujutusohu riskide maandamise toetusmeetmes. „Sellest projektist sõltub, millal antud silla täielikult renoveeritud saame,“ ütles Ranna. Meede on avatud veebruari keskpaigast 13. märtsini.