TÕRGE | Hiiumaa Halduse juhi konkurss takerdus

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja märkis, et üks vestlema kutsututest loobus, kuna jääb tegelema oma ettevõttega. Ühe inimesega kohtuti, kuid kandidaadi osas ei olnud vallavanema sõnul kindlust, et kas ta on just nende kogemuste ja oskustega, mida otsitakse.