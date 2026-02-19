Jälgi meid
TÕRGE | Hiiumaa Halduse juhi konkurss takerdus

Valla kommunaalettevõte Hiiumaa Haldus ei saanud endale üheksa kandidaadi seast uut juhti, sest kolme vestlussvooru kutsutud kandidaadiga eduka töölepinguni ei jõutud.
Avatar photo

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja märkis, et üks vestlema kutsututest loobus, kuna jääb tegelema oma ettevõttega. Ühe inimesega kohtuti, kuid kandidaadi osas ei olnud vallavanema sõnul kindlust, et kas ta on just nende kogemuste ja oskustega, mida otsitakse.

