TEAVITA ÕHUOHUST | Õhuvägi kutsub üles märgatud lennuvahenditest teada andma

Naiskodukaitse loodud rakenduse “Ole valmis!” abil saavad kasutajad kiiresti ja lihtsalt anda teada õhus märgatud lennuvahenditest, olgu selleks siis lennuk, helikopter või mehitamata õhusõiduk.

“Iga kodaniku kiire ja täpne tähelepanek läbi rakenduse “Ole valmis!” on õhuväele hindamatuks eelhoiatuseks, mis aitab meil võimalikke õhuohte senisest veelgi kiiremini tuvastada ja neile reageerida. See funktsioon loob otsesideme elanikkonna ja riigikaitsjate vahel, muutes iga eestimaalase silmad ja kõrvad meie ühise õhuruumi turvalisuse tagajaks,” ütles õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu.

Õhuohust teavitamise funktsioon on “Ole valmis!” rakenduses kasutatav alates 18. maist kuni 24. maini, mille kestel on õppusel Kevadtorm plaanis kõige aktiivsem lennutegevus.

Kõikidest lennuvahenditest võib teada anda üle terve Eesti, kuid kõige enam ootab kaitsevägi lennutegevusest teavitamist just Kevadtormi peamises piirkonnas ehk Lõuna-Eestis. Lennuvahendite identifitseerimine ning edasine tegevus on õhuväe ülesanne.

Kaitsevägi loodab elanike aktiivsele osalusele – koos loome Eestile paremat kaitset.

Kui “Ole valmis!” rakendus on kasutaja nutitelefonis olemas ja automaatsed tarkvarauuendused on seadmes aktiveeritud, siis uuendub rakendus koos õhuohu teavituse funktsiooniga automaatselt 18. mail. Kui automaatsed uuendused ei ole seadmes aktiveeritud, tuleb alates 18. maist rakendust kasutamiseks manuaalselt uuendada või see uuesti App Store’ist või Google Playst alla laadida.