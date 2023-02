Juubelipeo „Võrkpalli­sajand Hiiumaal“ publik saab spordikeskuses kaasa elada näidis­mängudele, samas tänatakse neid, kes andnud panuse võrkpalli kest­mise heaks.

Pidu algab sel reedel, 17. veebruaril kell 15 Hiiumaa spordikeskuses. Peo peakorraldaja, äsja Eesti riigi kõrge autasu, Valgetähe teenetemedali pälvinud Eda Tärk ütles, et see oli Lembit Saueri idee, tähistada pidulikult Hiiumaa võrkpalli 100 aasta juubelit.

Ajaaarvestust peetakse ajalehes Lääne Elu 1923. aastal ilmunud uudise järgi, milles kirjas, et Hiiumaa võrkpallimeeskond kutsuti Tallinna mängima. Kuigi hiidlastel ei õnnestunud tookord võita ühtegi geimi, loetakse seda saare võrkpalliajaloo alguseks.

Orgkomitee – eesotsas valla­vanem Hergo Tasujaga – kutsus kokku Hiiumaa valla aukodanik Lembit Sauer, peakorraldaja vastutusrikka töö võttis enda kanda Eda Tärk. „Miks? Sellepärast, et Hiiumaa spordi ja kogu Hiiumaaga seotud asjad pole mulle ükskõik – aitan ikka kaasa, kus saan ja oskan,“ ütles Eda, et talle teeb rõõmu, kui saab inimesi aidata.

Võrkpallipeol mängib näidis­mänge kaks meeskonda ja kolm naiskonda, kes kõik kannavad juubeli­logoga särke. Publikuna neile kaasa elama on kutsutud kõik, kes kuidagi võrkpalliga seotud. Kutseid on välja saadetud sadakond, aga huvi peo vastu on nii suur, et tõenäoliselt on tulijaid rohkem, oletas Tärk.