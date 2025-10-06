Aivar Viidik pöördus juhtumi osas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo poole. Politseist kinnitati Hiiu Lehele, et avaldus on kätte saadud ning kaalutakse, kas alustada menetlust.
UUDISED
SÜÜDISTATAKSE KORRUPTSIOONIS | Aivar Viidik pöördus korruptsioonikahtlusega politseisse
Hiiumaa vallavolikogu liige Aivar Viidiku arvates on Tareste tee remondi näol tegemist nii poliitilise mõjutustegevusega kui ka tõenäolise korruptsiooniga. Viidiku poolt süüdistatavad ütlevad, et tegemist on valimisvõitlusega ning süüdistustel pole alust.
Veel lugemist:
UUDISED
Emmaste jahtkond pidas hooaja esimest ühisjahti, kui põtrade-hirvede asemel jooksis metsast välja karu.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega.
GALERIID
Laupäeval, 4. oktoobril peeti Kuri koolimaja õuel kümnendat korda Kuri väikest sügislaata.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
"No kuidas siis nii nüüd?" küsivad inimesed mandril, kui selgub, et saarlanna Meren Aru elab hoopistükkis Hiiumaal.