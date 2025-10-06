SÜÜDISTATAKSE KORRUPTSIOONIS | Aivar Viidik pöördus korruptsioonikahtlusega politseisse

Hiiumaa vallavolikogu liige Aivar Viidiku arvates on Tareste tee remondi näol tegemist nii poliitilise mõjutustegevusega kui ka tõenäolise korruptsiooniga. Viidiku poolt süüdistatavad ütlevad, et tegemist on valimisvõitlusega ning süüdistustel pole alust.