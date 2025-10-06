Jälgi meid
SÜÜDISTATAKSE KORRUPTSIOONIS | Aivar Viidik pöördus korruptsioonikahtlusega politseisse

Hiiumaa vallavolikogu liige Aivar Viidiku arvates on Tareste tee remondi näol tegemist nii poliitilise mõjutustegevusega kui ka tõenäolise korruptsiooniga. Viidiku poolt süüdistatavad ütlevad, et tegemist on valimisvõitlusega ning süüdistustel pole alust.

Avatar photo
1,7 km pikk Tareste tee kuulub täielikult vallale ja see muudeti täies ulatuses tolmuvabaks. | Foto: Eike Meresmaa

Aivar Viidik pöördus juhtumi osas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo poole. Politseist kinnitati Hiiu Lehele, et avaldus on kätte saadud ning kaalutakse, kas alustada menetlust. 

