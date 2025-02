SÕPRUS | Kai ja Katrin teavad: Sõbrad teevad elu ilusaks!

Sõbrapäeva puhul lootsin leida vähemalt kahte sõpra, naist, kes oleksid nõus Hiiu Lehe veergudel rääkima sõprusest. Neid otsides avastasin, kui palju on Hiiumaal naiste sõpruskondi, mis püsinud kooliajast saati. Hoitakse häid suhteid, toetatakse üksteist, käiakse vastastikku sünnipäevadel, võetakse ette välisreise, tihti lapsed ja abikaasadki kaasas.

Leheveergudel olid oma sõprusest nõus rääkima Kai ja Katrin.

„Aitäh, et sundisid mind korraks aja maha võtma, elu üle järele mõtlema ja endale meenutama, et ma olen väga õnnelik inimene,“ ütles Katrin.