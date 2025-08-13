Jälgi meid
SARIKAPIDU | Üürimaja jõudis vaatamata raskustele sarikapeoni

Juba idee tasandil Hiiumaal poliitilisi emotsioone kütnud Kõrgessaare üürimaja tulevaste korteritega saab virtuaalselt tutvuma hakata sügisel.

Sarikapidu korraldatakse traditsiooniliselt ehitajatele, kellele pakutakse head paremat. | Foto: Eike Meresmaa

