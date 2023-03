Rannas pikutav hülgepoeg vajab vaikust ja rahu

Praeguseks on selle aasta esimesed hülgekutsikad juba sündinud. Nende lapsepõlve üks osa on omapäi rannas lesimine. Sellel ajal ei tohi hülgepoegi häirida, tegelikult on kõige parem neist eemale hoida, et loomad saaksid muretult suuremaks sirguda.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et hall­hüljes sigib nii maismaal kui jääl ning pärast poja ligi 16-päevast imetamist algab n-ö võõrutusperiood, mil poeg peabki veetma rohkem aega iseseisvalt.

Selle hülgepoja leidis hiljuti ühest Hiiumaa rannast fotograaf Priidu Saart.