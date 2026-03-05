Jälgi meid
PARANDATAKSE TEENUST | Raamatukogud saavad iseteenindusvõimalused

Hiiumaa raamatukogudesse plaanitakse paigaldada viis iseteeninduslikku raamatukappi, mille kaudu saab tellitud raamatuid kätte ja neid tagastada ka siis, kui raamatukogu on suletud.
Emmaste raamatukogu. | Erakogu

Hiiumaa vallavalitsuse kommunikatsiooniosakonna juhataja Merilin Must ütles, et kapid tulevad Pühalepa raamatukogu kolme tegevuskohta ning Emmaste ja Kõrgessaare raamatukogusse. Kapid on ühendatud SMS-teavituse süsteemiga, mis annab lugejale teada, kui tellitud raamat on kappi jõudnud.

