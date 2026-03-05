Hiiumaa vallavalitsuse kommunikatsiooniosakonna juhataja Merilin Must ütles, et kapid tulevad Pühalepa raamatukogu kolme tegevuskohta ning Emmaste ja Kõrgessaare raamatukogusse. Kapid on ühendatud SMS-teavituse süsteemiga, mis annab lugejale teada, kui tellitud raamat on kappi jõudnud.
UUDISED
PARANDATAKSE TEENUST | Raamatukogud saavad iseteenindusvõimalused
Hiiumaa raamatukogudesse plaanitakse paigaldada viis iseteeninduslikku raamatukappi, mille kaudu saab tellitud raamatuid kätte ja neid tagastada ka siis, kui raamatukogu on suletud.
UUDISED
Hiiumaa ettevõtted OÜ Tiit-Reisid ja Kärdla Resto OÜ on nomineeritud Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) konkursil “Eesti Ettevõtlik Vaim 2025”, kus tunnustatakse...
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 11 korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati neli väärteomenetlust ja politsei sai seitse väljakutset. Järelevalve alla toimetati kainenema kaks inimest.
TEEMA
Naistepäev on ajalooliselt Eestis au sees olnud. Ikka tehakse kingitusi ja peetakse meeles. Hiiu Leht uuris meeste käest, kuidas nemad oma kaaslast sel päeval...
KIRI SAARELT
Kui ma kirjaga esmakordselt algust tegin, plaanisin kirjutada Paljassaarest – poolsaarest Põhja-Tallinna linnaosas. Pealinnas elades olin leidnud enda jaoks oma salakoha, oaasi keset müra,...