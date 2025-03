NAGU MUINASJUTUS | Tuhande võtmega Peetri-Mihkli talu

Peetri-Mihkli talu perenaine Tiina Kask meenutab, et kui ta koos oma Kassarist pärit abikaasa Raivoga 36 aastat tagasi äsjaabiellunutena tulid vaatama, kas talust võiks saada nende elukoht, polnud ta üldse vaimustuses. Oli tormine sügisõhtu ja Tiina oli siis kartnud, et majas kummitab. Ja tube tundunud nii palju, et võis ära eksida. Ometi asus noorpaar maja ühte poolde üürilistena elama.