Lääne prefektuuri merepääste koordinaatori Karet Akkaja sõnul on viimastel päevadel lääneranniku jääolud kiiresti muutunud ja jääl viibimine on muutunud ohtlikuks. „Soojad ilmad kiirendavad jää sulamist, mis muudab selle ebastabiilseks, liikuvaks ja kohati petlikult õhukeseks. Seetõttu keelame alates homsest jääle mineku,“ ütles Akkaja.
MEREJÄÄ SULAB | Politsei keelab läänerannikul merejääle mineku
Tulenevalt kiiresti halvenevatest jääoludest ja jää kiirest sulamisest keelab Politsei- ja Piirivalveamet alates 21. märtsist merejääle mineku Pärnu-, Saare-, Hiiu- ja Lääne maakondades. Keeld kehtib nii jalgsi kui ka maismaa transpordivahendiga jääle minekule. Jäälemineku keeld ei puuduta kutselise kalapüügi kalureid kalapüügiloa alusel mõrra- ja võrgupüügil.
Veel lugemist:
Tiputegija väljakutse üritus sündis mõttest pakkuda sõpruskondadele ja meeskondadele teistmoodi koostegemist ja samas adrenaliini tõstvat ning argipäevast välja lülitavat tegevust. Seega algabki väljakutse 14....
Nädal varakevadises Putkastes kulgeb kõledast ja hallist soojaks ja päikeseliseks.
Nagu paljud inimesed, ei tundnud ka Elise Mänd end peadpidi vee all kuigi mugavalt. Võõras ja kontrollimatu maailm ning harjumatu vaikus. “Seesama vaikus, mis...
Kalli Samorodni koduses kunstigaleriis kauneid maale imetledes ei oskaks aimatagi, et igapäevaselt tegeleb nende autor hoopis elu pahupoole uurimisega. Ega ka sedagi, et nende...