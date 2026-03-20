MEREJÄÄ SULAB | Politsei keelab läänerannikul merejääle mineku

Tulenevalt kiiresti halvenevatest jääoludest ja jää kiirest sulamisest keelab Politsei- ja Piirivalveamet alates 21. märtsist merejääle mineku Pärnu-, Saare-, Hiiu- ja Lääne maakondades. Keeld kehtib nii jalgsi kui ka maismaa transpordivahendiga jääle minekule. Jäälemineku keeld ei puuduta kutselise kalapüügi kalureid kalapüügiloa alusel mõrra- ja võrgupüügil.

Lääne prefektuuri merepääste koordinaatori Karet Akkaja sõnul on viimastel päevadel lääneranniku jääolud kiiresti muutunud ja jääl viibimine on muutunud ohtlikuks. „Soojad ilmad kiirendavad jää sulamist, mis muudab selle ebastabiilseks, liikuvaks ja kohati petlikult õhukeseks. Seetõttu keelame alates homsest jääle mineku,“ ütles Akkaja.

