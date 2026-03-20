MEREJÄÄ SULAB | Politsei keelab läänerannikul merejääle mineku

Tulenevalt kiiresti halvenevatest jääoludest ja jää kiirest sulamisest keelab Politsei- ja Piirivalveamet alates 21. märtsist merejääle mineku Pärnu-, Saare-, Hiiu- ja Lääne maakondades. Keeld kehtib nii jalgsi kui ka maismaa transpordivahendiga jääle minekule. Jäälemineku keeld ei puuduta kutselise kalapüügi kalureid kalapüügiloa alusel mõrra- ja võrgupüügil.