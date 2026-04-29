MEILE KIRJUTATAKSE | Seiklusorienteerumisest kujunes huvitav võistlus

HOK-i hooaja avaüritusel oli rajameister Elo Saue linna vahele ja lähiümbrusesse paigutanud 30 kontrollpunkti, mis olid erilistes kohtades. Osavõtjatel tuli punkti võtmiseks ronida näiteks puu otsa, punkrisse ning silla alla, turnida laste mänguväljakul, tasakaalulindil ja välijõusaalis. Nii avastasin, et meil on linnas lennuk, Tallinna alumine tuletorn ja kobraste poolt näritud puud. Elol huvitavaid ideid jätkus.