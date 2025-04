MÄLESTISTE INVENTUUR | Loetavad hauatähised viitavad hoitud kultuuripärandile

Kes poleks märganud kalmistul või kirikaias kõndides huvitava kujuga hauatähiseid, ilusaid mälestuskive ja -skulptuure või püüdnud veerida vanadelt ristidelt keerukate tähtedega kirjutist. Rahupaigad on osa meid ümbritsevast avalikust ruumist. Osa sellest – kultuurimälestised – on muinsuskaitse all.