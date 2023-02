Lauka kooli lapsed tutvuvad ametitega

Lauka põhikooli 7. ja 8. klassi õpilased käisid uute suhtlemistundide raames külas Kõrgessaare jahtkonna jahi­majas, kus Lauka põhikooli vilistlane Janos Rappu tutvustas neile jahimeeste tööd, Hiiumaa jahimeeste seltsi ja rääkis sellest, kuidas jahimeheks saadakse.

Lauka kooli direktor Margarita Korol ütles, et järgmisel kolmapäeval kohtuvad õpilased juba investeerimishuvilise Kristina Hallaga, kes räägib sellest, mis on rahatarkus, mis investeerimine ja kuidas temast sai investor.

Suhtlemistunnid said Koroli sõnul alguse lapsevanemate ettepanekust, et õpilastele võiks tutvustada erialasid ja ameteid. Algul oli tegemist huviringiga, alates jaanuarist on tunniplaanis suhtlemistunnid. „Siis tekkiski idee, et suhtlemistund

võiks koosneda kolmest osast: teoreetilised teadmised, praktilised harjutused ja kohtumised inimestega,“ rääkis Korol. Lisaks suhtlemisoskusele vaadatakse tunni raames erinevaid ameteid läbi praktikute silmade.

Eelmisel aastal korraldas suhtlemis­tunde Merrild Lebin, nüüd annab neid direktor ise.

„Sel aastal tahame inspireerida lapsi olema ettevõtlikumad ja järgmisel aastal loovamad,“ selgitas direktor, kuidas see on üks Lauka kooli suundadest. Uuel õppeaastal on lisaks kavas sisse tuua miniõpilasfirmade loomine. „Kuna õpilasfirmad on tavaliselt gümnaasiumi rida, siis miniõpilasfirmad võiksid olla põhikooli kolmandas astmes,“ leiab Korol.

Margarita Korol valiti Lauka põhi­kooli ja lasteaed Vigri direktoriks mullu augustis. Eelmise aasta lõpuga lõpetas ta töö Hiiumaa Vabakooli direktori ametis, kevadeni annab ta seal veel vene keele tunde. „Laukal ja Vigris on väljakutseid, aga on põnev sammhaaval edasi minna,“ ütles kahe Kõrgessaare osavalla haridusasutuse ühine juht.