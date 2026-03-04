„Suurim langus oligi Hiiumaal ja täpsemalt Kõpu tuletornis,” ütles transpordiameti haldur Andres Unn.
UUDISED
KUKKUS KIVINA | Kõpu tuletorni külastatavus langes poole võrra
Transpordiameti andmetel külastas Eesti tuletorne 2025. aastal kokku 82 140 inimest, mis on viimase viie aasta madalaim näitaja. Võrreldes möödunud aastaga langes külastatavus 13,2%. Üldisele näitajale avaldas tugevalt mõju Kõpu tuletorni populaarsuse langemine.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 5. märtsil Juhtkiri | Märgates rohkem kui kord aastas Arvamus | Juhtmevaba* toimetuleku olulisus Arvamus | Kärdla Kooli kogukond seadis sihte aastaks...
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
SPORT
Hooandja platvormil on alanud ühisrahastuskampaania, et viia lõpule dokumentaalfilm “Jää, mehed ja kuldnokk”, mis räägib Hiiumaaga seotud jääpurjetamislegendist Vello Jürjost ja filmi autorist, tema...
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm saab kõrgrõhkkonna mõjus olema võrdlemisi kevadine ja päikeseline. Teisalt aga takistab merejää veel õhu soojenemist ja rannikualade temperatuurid jäävad mitu...