KUHU MINNA | Muinastulede öö keerleb lõkke ümber

Augusti viimase laupäeva õhtul saab Villalaost kohtumispaik muusika, tantsu, laulu ja lõkkega. Kärdla Linna Selts kutsub piknikule, mille kordamineku tagab eeskätt kärdlakate endi kaasalöömine.
Avatar photo
Eelmise aasta muinastulede lõke. | Foto: Piret Almiste

Mereranna asemel peetakse muinastulede öö piknik Villalaos. Katuse all ei sega jahe ega heitlik ilm ning kõik saavad end hästi tunda. Samas on meri lähedal ja lõkke jaoks on hoone ees sobiv plats olemas.

