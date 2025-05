KRISTALLIDE MAAILM | Kaisa Kääramees on kiviusku

Kui kohale jõuan, istub Kaisa elegantselt diivanil elutoas, mis on täis maale, poolvääriskive ja helgust. On näha, et kõik ümbritsev – nii tuunitud mööbel kui tapeeditud seinad, roosa kvartsiga täidetud anumad ja lokkavad lillepotid – on perenaise armastavat kätt ja kunstnikuvaimu tunda saanud. Kaisal on kaelas kivikesega ripats. Tema süles istub hiljuti Hiiumaa kasside turvakodust adopteeritud kassilaps, operatsioonijärgne kostüüm seljas.