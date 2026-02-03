Jälgi meid
KRIIS | Veetaseme languse tõttu alustati töid Saaremaa-Hiiumaa jäätee rajamiseks

Leevendamaks Hiiumaa ja mandri vahelise parvlaevaliikluse probleeme, kus liinil vaid Tiiu, võttis Transpordiamet töösse Saaremaa – Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.
Hiiumaa ja Saaremaa vaheline jäätee aastal 2018. | Priit Rauniste

“See on puhtalt kriisiotsus,” kinnitas Hiiu Lehele Transpordiameti teehoiuteenistuse Lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla. Mingil muul eesmärgil tee rajamist ette ei võetaks.

SPORT

HIIDLASED RAHVARALLIL | Rahvaralli hooaeg sai alguse Otepääl

Rahvaralli hooaeg 2026 sai nädalavahetusel avapaugu Otepää rahvaralliga. Lumistel Otepää teedel tuli võistlejatel läbida kaheksa lisakatset, mille kogupikkus oli ligikaudu 33 kilomeetrit.

5 tundi ago

UUDISED

KANDIDAATE JAGUB | Hiiumaa Halduse juhiks kandideerib üheksa inimest

Hiiumaa valla hallatavale asutusele Hiiumaa Haldus otsitakse juhti seoses senise juhi Indrek Ulla töölepingu lõppemisega.

6 tundi ago

UUDISED

KEERULISED ILMAOLUD | Parvlaev Regula väljumised tühistati

Parvlaeva Regula väljumised täna, 03.02, homme, 04.02 ja 5.02 hommikul kell 6.30 Heltermaalt tühistati madala veetaseme ja jääolude tõttu.

8 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas jäätee oleks vajalik?

Maimu

9 tundi ago

