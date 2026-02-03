“See on puhtalt kriisiotsus,” kinnitas Hiiu Lehele Transpordiameti teehoiuteenistuse Lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla. Mingil muul eesmärgil tee rajamist ette ei võetaks.
UUDISED
KRIIS | Veetaseme languse tõttu alustati töid Saaremaa-Hiiumaa jäätee rajamiseks
Leevendamaks Hiiumaa ja mandri vahelise parvlaevaliikluse probleeme, kus liinil vaid Tiiu, võttis Transpordiamet töösse Saaremaa – Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.
SPORT
Rahvaralli hooaeg 2026 sai nädalavahetusel avapaugu Otepää rahvaralliga. Lumistel Otepää teedel tuli võistlejatel läbida kaheksa lisakatset, mille kogupikkus oli ligikaudu 33 kilomeetrit.
UUDISED
Hiiumaa valla hallatavale asutusele Hiiumaa Haldus otsitakse juhti seoses senise juhi Indrek Ulla töölepingu lõppemisega.
UUDISED
Parvlaeva Regula väljumised täna, 03.02, homme, 04.02 ja 5.02 hommikul kell 6.30 Heltermaalt tühistati madala veetaseme ja jääolude tõttu.