KORRUPTSIOON PUUDUB | Politsei ei nõustunud Viidiku süüdistustega

Kriminaalasja mittealgatamist põhjendas politsei asjaoludega, et kinnitust ei ole saanud väide, et Tareste tee on sisuliselt ainult Andres Onemari poolt kasutatav tee.
Olen sündinud Hiiumaal. Kogu koolitee möödus Tallinnas. Kõik lapsepõlve suved olin vanaema-vanaisa talus Viita külas.
Olen Tõnis Villmäe – sündinud Suuremõisas, käinud Suuremõisas põhikoolis, Käinas gümnaasiumis ja Tallinnas Tehnikaülikoolis (Taltech). Hariduselt olen ehitusinsener, magistrikraadi sain sillaehitajana. Olen erasektoris ehitusvaldkonnas...
Tavapäraselt kell 7.30 Tallinnast startiv liinilennuk asus täna, 9. oktoobri hommikul teele viis tundi hiljem, kell 12.30.
9. oktoobril kogunesid Kärdla Kooli õpilased, õpetajad ja teised koolitöötajad ümber koolimaja ja tegid kätest kinni hoides koolile 195. sünnipäevaks suure ühiskalli.