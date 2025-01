KÕRGESSAARE RAAMATUKOGU 80 | Palju rohkem kui raamatukogu

Õigupoolest võib Kõrgessaare raamatukogu tähistada tänavu ka oma 104ndat sünnipäeva, sest tegu on kunagise Haridusselts Edu raamatukogu järglasega. Haridusselts Edu raamatukogu alustas tegutsemist aastal 1920. Kui selts aastal 1944 likvideeriti, siis kohe asutati Kõrgessaare valla keskraamatukogu, mis suure osa raamatutest sai oma eelkäijalt.