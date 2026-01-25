KIRI SEPARAHULT | Merikapsa ja lindude maalapike

Teiste saarte reas on Separahu ehk tagasihoidlik. Pisike täpp kaardil. Saar või asi, aga õige ongi öelda rahu, mis meres asetsev kivine kõrgendik ning on laiustki väiksem. Kaardilt ei leia teda kohe üles. Isegi, kui tead, mida otsid, läheb aega, enne kui pilk õigesse kohta pidama jääb.