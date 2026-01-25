Jälgi meid
HL bänner

KIRI SAARELT

KIRI SEPARAHULT | Merikapsa ja lindude maalapike

Separahu on jupike maad, kus pole muud kui linnud ja merikapsas. Olekski nagu kõik öeldud selle 0,87 hektari suuruse kruusase maa kohta Lahetaguse lahes, mis Saaremaa külje all.
Keidi Hoogand. | Erakogu

Teiste saarte reas on Separahu ehk tagasihoidlik. Pisike täpp kaardil. Saar või asi, aga õige ongi öelda rahu, mis meres asetsev kivine kõrgendik ning on laiustki väiksem. Kaardilt ei leia teda kohe üles. Isegi, kui tead, mida otsid, läheb aega, enne kui pilk õigesse kohta pidama jääb.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

RIKE | Parvlaev Leigrit asendab Regula

Parvlaev Leigri tehnilise rikke tõttu teeb parvlaev Tiiu täna lisareisi kell 23.30 Heltermaalt Rohukülla. Alates 26. jaanuarist asendab Rohuküla-Heltermaa liinil Leigrit parvlaev Regula.

7 tundi ago

AJALUGU

RAHVAJUTUL TÕEPÕHI ALL | Kui vana on Vanajõe org?

Kuidas rahvajutt ja ajalooline kaardimaterjal omavahel kokku klapivad, on huvitav teema. Seekord jäi ette teada-tuntud Vanajõe org.

8 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kivipalu jäärajasõit pakkus adrenaliini

1 päev ago

TOIT

PEAAEGU RAHVUSTOT | Praadit kardul mekib köikidele

Praekartulist ei ütle keegi ära. Ja nii nagu ühe rahvaliku toiduga ikka, on ka sellel vist tuhat ja enamgi tegemise viisi.

1 päev ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×