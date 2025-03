KIRI RAMMU SAARELT | Saarel elamine on kangemat sorti rahvale

Möödunud laupäev, 9. märts oli linnu- ehk sirgupäev, mis on maarahva kalendris pühendatud lindude ja kevade ootamisele. Selle tuules on ainult kohane uudishimutseda, kas Hiiumaa pikad rannad ning vaiksed ja inimtühjad laaned-niidud on täitunud juba saabuvate rändlindudega?