Kettagolfarid tervitasid uut hooaega keset karjamaad

Reedel ja laupäeval peetud Kivipalu Open kulges mööda Käina lähedal Allika külas asuvaid radu, mida muidu pole olemaski.

Osalejaid registreerus hooaja esimesele võistlusele 66. “Mõtlesime esialgu, et küllap see jääb rohkem hiidlaste hooaja esimeseks võistluseks, aga üllatavalt palju tuli ka mandrilt rahvast kohale,” rääkis korraldajate meeskonda kuulunud Helian Maivel, kuidas uudis kadakate vahel kulgevast rajast võeti hästi vastu. Veel rõõmustas Helian selle üle, et kohalikel ettevõtjail oli tahtmist neid toetada. “Auhindadega panustasid kõik, kellelt küsisime,” kiitis Helian.