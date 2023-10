INTERVJUU | Päästejuht: Puu otsas olev kass võib olla inimese ainus sõber

Tihti arvatakse, et kui päästjad just vilkurite saatel kuhugi sündmuskohale ei kihuta, pole neil suurt midagi teha. Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma lükkab selle legendi Hiiu Lehele antud intervjuus ümber.

Kohtume Hannes Aasmaga Kärdla päästekomandos paar päeva enne suurt sügistormi. Ta tunnistab, et võib tulla üsna tihe nädalavahetus, kuid päästjad on selleks loomulikult valmis. Hiljem tunnistab ta, et tööd, peamiselt puude saagimist ja eemaldamist jagus. Kuigi parasjagu kuskil ei põle, pole komandos päästjaid näha. Aasma räägib, et mehed läksid varustust kontrollima ning niisama ei istugi keegi. Tööpäev on planeeritud samamoodi nagu igas teises ametis.