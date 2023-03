Hiiumaad on tabanud tennisebuum

Uued tribüünid, uus hall, uus treener, uus rekord – Hiiumaa tenniseklubil läheb hästi. Kas paremini kui kunagi varem, ei saa öelda. Aga trennis käijaid on igatahes mitu korda rohkem kui kaks aastat tagasi.

Lapsi käib Kärdlas tennisetrennis varasema 35 asemel nüüd 80 ringis, ütleb Hiiumaa tenniseklubi juht Tanel Malk. “See hüpe on saanud toimuda ainult tänu tennisehallile,” ütleb ta ja loetleb tegureid, mis kõik selles võrrandis on üksteist mõjutanud. Kõigepealt tegi tennisehall võimalikuks aastaringse ja igapäevase treenimise, mis omakorda tegi võimalikuks treenerile täiskohaga töö pakkumise ning see on toonud juurde tennisehuvilisi nii laste kui täiskasvanute seas.