HIIUMAA TÕMBAS TAGASI | Laili ja Valdur Jänes on elu elanud superõnnelikult

Kui Laili Lutsar-Jänes ja Valdur Jänes esimest korda kolmkümmend aastat tagasi Hiiumaale sattusid, jõudsid nad siin õige pisut olla, kui nägid merelt peale vajuvat udu ja mõtlesid, et siia saarele nad küll enam ei tule. “Kahekümne minutiga olime Orjaku sadamas ja läksime hoopis Saaremaale,” räägib Laili. Läks aga hoopis nii, et mõni aasta hiljem kolisid nad Hiiumaale, rajasid siia oma kodu ja avasid hambaravikabineti.