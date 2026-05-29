Esimest korda tulid Valdur ja Laili, kes tol ajal Tartus elasid, külla Valduri lapsepõlvesõbrale Lembit Lühile. Too käik jäi neil küll lühikeseks, aga siiski mitte viimaseks. Läks aasta-poolteist ja Valdur ning Laili andsid saarele uue võimaluse. Valdur räägib, et Lembit Lühi oli toona Luidja metskonna ülem ja sel ajal Luidjal asunud metskonnamaja teisel korrusel oli ka hambaravi kabinet.
PERSOON
HIIUMAA TÕMBAS TAGASI | Laili ja Valdur Jänes on elu elanud superõnnelikult
Kui Laili Lutsar-Jänes ja Valdur Jänes esimest korda kolmkümmend aastat tagasi Hiiumaale sattusid, jõudsid nad siin õige pisut olla, kui nägid merelt peale vajuvat udu ja mõtlesid, et siia saarele nad küll enam ei tule. “Kahekümne minutiga olime Orjaku sadamas ja läksime hoopis Saaremaale,” räägib Laili. Läks aga hoopis nii, et mõni aasta hiljem kolisid nad Hiiumaale, rajasid siia oma kodu ja avasid hambaravikabineti.
