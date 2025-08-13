GALERII | Suuremõisa kool tähistas suurt juubelit

Veel lugemist:
SPORT
Hiiumaale jõudsid võistkonnad Eesti kolmeteistkümnest piirkonnast – Lääne-Eestist kuni Põlvamaani välja. 8.augustil võtsidki Kärdla staadionil mõõtu 20 naiskonda ja 20 meeskonda.
SPORT
1.–10. augustini 2025 Itaalias Chianciano Termes toimunud Euroopa noorte meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes saavutas Hiiumaa kabeklubi juuniorsportlane Kätlin Mast kõrgeima, 7. koha välkkabes. Kiirkabes oli...
UUDISED
Metsa alla visatud prügi tekitab uudishimulikkudes loomades ja lindudes suurt huvi. Nii leidis Argo Nurs Õngu maantee äärest kähriku, kes oli klaaspurki uurides peaga...
POLITSEI
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 62 erineva korrarikkumisteatega. Väärteomenetlus alustati neist 22 juhtumi puhul ja lahendati 33 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist neli...