Tänava avamise sõnavõtu tegi Kärdla piirkonnajuht Tiit Reha, kes meenutas projekti algust ja tänas kõiki panustajaid.
GALERIID
GALERII | Sadama tänav avati pidulikult
Neljapäeval, 16. oktoobril avati Kärdlas Priiankru parklas pidulikult Sadama tänav. Kauaoodatud teelõigu avamisest oli osa saama tulnud palju rahvast. Kohaletulnuid ootasid ees ka maitsev kringel ja soolased suupisted.
Veel lugemist:
TEEMA
Täiskuu on fenomen, mis on püüdnud pilku ja kujutlusvõimet läbi aegade. Mis taevane latern see on, mis valgustab maad ning on kord punaselt suurem...
ARVAMUS
Kui meie pere 1973. aastal Hiiumaale kolis, oli meid kolm ja siit – olude sunnil – lahkudes juba viis.
UUDISED
Kokku on Hiiumaal käesoleva aasta jooksul sündinud 37 last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis,...
UUDISED
Laupäeval algaval Hiiumaa restoranide nädalal pakuvad kohalikud restoranid ja kohvikud erimenüüd ning lisaks toimuvad meelelahutus- ja spordisündmused.