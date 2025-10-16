Jälgi meid
GALERII | Sadama tänav avati pidulikult

Neljapäeval, 16. oktoobril avati Kärdlas Priiankru parklas pidulikult Sadama tänav. Kauaoodatud teelõigu avamisest oli osa saama tulnud palju rahvast. Kohaletulnuid ootasid ees ka maitsev kringel ja soolased suupisted.
Avatar photo
Kärdla Sadama tänava uuendatud osa on avatud. | Foto: Eike Meresmaa

Tänava avamise sõnavõtu tegi Kärdla piirkonnajuht Tiit Reha, kes meenutas projekti algust ja tänas kõiki panustajaid.

