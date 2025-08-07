GALERII | Noorte puhkpilli koondorkestri kontsert Kärdla keskväljakul

Veel lugemist:
UUDISED
Algaval õppeaastal toimuvad Hiiumaa koolides ja lasteaedades kalapäevad, mille käigus õpivad lapsed tundma kohalikke kalaliike. Taldrikule jõuavad lest, räim, säinas ja tuulehaug – kõik...
UUDISED
Juunis väljakuulutatud ja hetkel käimasolev viienda parvlaeva rahvusvaheline projekteerimis- ja ehitushange viiakse läbi võistleva dialoogi vormis, mis on tavapärasest hankeprotsessist erinev.
SPORT
28.-31. juulini Kuressaares peetud rahvusvahelisel noorte jalgpalliturniiril Saaremaa CUP saavutas FC Hiiumaa/Hiiumaa Spordikooli U15 võistkond tubli kolmanda koha.
PÄÄSTE
6. augustil kell 18.15 käisid päästjad Lelu külas eemaldamas teele kukkunud puud. 7. augustil kell 8.11 käisid päästjad Kärdlas Turu tänaval likvideerimas õlireostust. Sõiduauto...