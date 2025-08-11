GALERII | Lestafest pakkus tegevust nii suurtele kui väikestele

Veel lugemist:
Prantsusmaal, Quiberonis aset leidnud RS Aero maailmameistrivõistlused peeti 27. juulist–2. augustini. Üle maailma osales 170 purjetajat, kellest 11 olid Eestist.
9. augustil kell 5.36 reageerisid päästjad Õngu külas juhtunud liiklusõnnetusele, kus metssead olid jooksnud ette teel liikunud sõiduautole.
“Rong see sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh...” Naissaarel, Männiku külas seisab keset hoovi pisike tumeroheline vedur – Piilu.
Hiiumaal sündinud ja kasvanud noor kirjanik, maailmarändur ja sisulooja Susanna Veevo on kirjutanud raamatuid nii lastele kui täiskasvanutele.