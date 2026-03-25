GALERII | Lehtmas mälestati kurjuse ohvreid

Märtsiküüditamise 77. aastapäeva puhul mälestati Lehtma sadamas neid, kes pidid tollel külmal ja selgel märtsiõhtul oma kodu jätma ning ette võtma pika tee Siberisse. Mälestuskivile, mis meenutab 267 hiidlase saatust, asetasid lilled Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa Ühing ning erinevad organisatsioonid.